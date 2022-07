Nationaler Sicherheitsberater trifft neuen US-Botschafter in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsberater Kim Sung-han hat sich am Mittwoch mit dem neuen US-Botschafter in Seoul, Philip Goldberg, getroffen.Kim begrüßte den Amtsantritt des ersten Botschafters der Biden-Regierung in Südkorea. Er äußerte die Erwartung, dass die Bemühungen beider Länder zur Verwirklichung der Vision einer globalen, umfassenden strategischen Allianz noch schneller vorankommen würden, die beim Gipfeltreffen im Mai vereinbart worden war.Kim bat den Diplomaten, sich nicht nur um den traditionellen Bereich der Außenpolitik und Sicherheit, sondern auch um die Wirtschaftssicherheit und die Kommunikation mit Bürgern zu kümmern.Goldberg sagte, er fühle sich geehrt, das Amt als US-Botschafter in Südkorea anzutreten. Er werde für die Entwicklung des globalen, umfassenden strategischen Bündnisses zwischen Südkorea und den USA aktive Anstrengungen unternehmen, da die bilaterale Allianz der Eckpfeiler für die Stabilität nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern auch in der Region sei.