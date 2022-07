Nationales Südkorea meldet 71.170 Corona-Neuinfektionen

In Südkorea sind den dritten Tag in Folge über 70.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.



Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass bis Mitternacht 71.170 Neuansteckungen nachgewiesen worden seien. Es seien 70.850 lokal übertragene und 320 eingeschleppte Fälle erfasst worden.



Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurden bislang insgesamt 19.009.080 Infektionsfälle im Land bestätigt.



Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, stieg gegenüber dem Vortag um elf auf 107.



Es wurden 17 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bisher wurden insgesamt 24.794 Todesfälle erfasst, die Sterberate liegt bei 0,13 Prozent.