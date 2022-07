US-Handelskommission verlängert Antidumpingzölle gegen koreanische Stahlprodukte

Photo : YONHAP News

Die Kommission für internationalen Handel (ITC) der USA hat beschlossen, die Antidumpingzölle gegen kaltgewalzte Stahlbleche aus Südkorea zu verlängern.Die ITC gab in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt, dass sie nach einer Überprüfung wegen der Fünfjahresfrist nach der Sunset Clause die entsprechende Entscheidung getroffen habe.Die ITC beschloss, auch die Zölle auf kaltgewalzte Stahlbleche aus China, Indien, Japan und Großbritannien zu verlängern.Die Kommission hatte im September 2016 beschlossen, kaltgewalzten Stahlblechen aus Südkorea Antidumping- und Ausgleichszölle von bis zu 64,68 Prozent aufzuerlegen.Die ITC ist eine unabhängige und gerichtsähnliche Bundesbehörde der USA, die Schäden der US-Industrie auf der Grundlage des Handels einschätzt.Wie verlautete, würden keine zusätzlichen Schäden wegen der diesmaligen Entscheidung der ITC bei koreanischen Herstellern wie Posco befürchtet, weil die Ausfuhren in die USA seit der Verhängung der Zölle im Jahr 2016 stark geschrumpft waren.