Südkoreanischer Reisepass ist der zweitmächtigste der Welt

Photo : YONHAP News

Inhaber eines südkoreanischen Passes können laut einer Erhebung in 192 Länder und Territorien ohne Visum, mit einem Visum bei der Ankunft oder einem elektronischen Visum einreisen.Das gab Henley & Partners, ein auf den internationalen Austausch spezialisiertes britisches Unternehmen, bekannt.Der südkoreanische Reisepass landete somit im Henley Passport Index, den das Unternehmen jedes Quartal ermittelt, auf Platz zwei.Der südkoreanische Pass hat seit 2018 an zweiter oder dritter Stelle gelegen.Der mächtigste Pass der Welt ist der japanische Pass, der eine visafreie Reise oder eine Reise mit einfachem Einreiseverfahren in 193 Länder und Territorien ermöglicht.Singapur rangierte gemeinsam mit Südkorea auf Platz zwei. Es folgten Deutschland und Spanien auf Platz drei.Nordkorea lag mit 40 solcher Länder und Territorien an 105. Stelle. Das Schlusslicht bildete Afghanistan mit 27.