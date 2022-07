Palast Changgyeong und Schrein Jongmyo nach 90 Jahren wieder miteinander verbunden

Photo : YONHAP News

Der Schrein Jongmyo und der Palast Changgyeong aus der Joseon-Zeit sind nach 90 Jahren wieder miteinander verbunden worden.Beide Stätten waren ursprünglich über einen Wald miteinander verbunden, wurden jedoch durch eine Straße getrennt, die vom Japanischen Kaiserreich gebaut wurde.Beide historische Stätten wurden nun wieder zusammengeschlossen. Die Straße wurde zu einer Unterführung gemacht, der Wald wurde wiederhergestellt. Es entstand eine 8.000 Quadratmeter große Grünfläche.Der erste Spatenstich für die Wiederverbindung wurde im Jahr 2011 gemacht. Weil viel Zeit für die Ermittlung historischer Daten gebraucht wurde, dauerte es zwölf Jahre bis zum Abschluss des Projekts.Kim Jae-myung, Experte für die Restaurierung von Kulturgütern, sagte, der wahre Sinn liege darin, die getrennten Stätten miteinander verbunden zu haben. Es sei von großer Bedeutung, die Urform des Geländes wiederhergestellt zu haben.Der Weg entlang der Palastmauer zwischen dem Palast Changgyeong und dem Schrein Jongmyo wurde ebenfalls restauriert. Anhand der erhalten gebliebenen ursprünglichen Bereiche und historischer Daten wurde der Weg möglichst so wie in der Vergangenheit gestaltet. Für die Wiederherstellung wurden auch während der Bauarbeiten geborgene Bausteine der Mauer von Jongmyo verwendet.Diese gelblich gefärbten Bausteine sind von früher und machen etwa 30 Prozent der gesamten heutigen Mauer aus.Auch das Tor Bukshin, das Könige bei inoffiziellen Besuchen in Jongmyo nutzten, wurde in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt.Der Palastmauer-Weg wird ab dem 22. Juli für die Öffentlichkeit freigegeben. Da ein Besuch am Schrein Jongmyo reserviert werden muss, kann man zwischen Jongmyo und dem Palast Changdeok noch nicht frei verkehren.Die Stadt Seoul teilte mit, dass sie mit der Behörde für Kulturerbe berate, damit die Menschen bald auf dem Palastmauer-Weg frei zwischen beiden Orten verkehren können.