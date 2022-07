Regierung präsentiert Entwicklungsstrategie für Halbleiterindustrie

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat heute eine Strategie präsentiert, um Südkorea zu einer Supermacht im Halbleiter-Bereich zu machen.Die Strategie sieht Unterstützung für die Halbleiterindustrie sowie die Ausbildung von Arbeitskräften vor.Ziel ist es, dass die Halbleiterbranche in den nächsten fünf Jahren Investitionen von über 340 Billionen Won (260 Milliarden Dollar) verzeichnen kann.Die Regierung will hierfür ihre Unterstützung für Unternehmensinvestitionen ausweiten. Sie beschloss, den Bau unerlässlicher Infrastrukturanlagen, darunter zur Strom- und Wasserversorgung, in den derzeit im Bau befindlichen großen Halbleiterkomplexen in Pyeongtaek und Yongin in der Provinz Gyeonggi teilweise mit Staatsgeldern zu finanzieren.Zudem will die Regierung noch dieses Jahr zusammen mit der Branche eine Halbleiter-Akademie gründen, um in den nächsten fünf Jahren mindestens 3.600 Arbeitskräfte auszubilden.