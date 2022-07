Nationales Staatsanwaltschaft durchsucht Büros wegen Terra/Luna-Crash

Die südkoreanische Staatsanwaltschaft hat im Zuge der Ermittlungen wegen des Absturzes der Kryptowährungen Luna und TerraUSD Büros durchsucht.



Mitarbeiter des gemeinsamen Ermittlungsteams zu Finanzkriminalität und Kriminalität mit Wertpapieren der Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Süd durchsuchten insgesamt 15 Orte, darunter Büros der Anbieter von sieben Kryptobörsen.



Dazu kam es zwei Monate, nachdem Anleger Anzeige gegen Kwon Do-hyung, CEO von Terraform Labs, erstattet hatten und das wieder gegründete Ermittlungsteam beschlossen hatte, als seinen ersten Fall den Terra-Luna-Crash zu untersuchen.



Die Razzien begannen am Mittwoch gegen 17.30 Uhr und dauerten bis zum früheren Donnerstagmorgen an.



Die Staatsanwaltschaft will die beschlagnahmten Transaktionsdaten analysieren, um den genauen Schadensumfang zu ermitteln. Es wird erwartet, dass sie auch die Geldflüsse bei Kwon zügig zurückverfolgen will.