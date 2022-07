Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist am Donnerstag fester aus dem Handel gegangen.Das Börsenbarometer rückte um 0,93 Prozent auf 2.409,16 Zähler vor.Grund für den Anstieg seien nachlassende Sorgen über die hohen Energiepreise gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Rally an der US-Börse wegen erfreulicher Quartalszahlen habe für eine positive Grundstimmung gesorgt, wurde Park Sang-hyun von HI Investment & Securities von Yonhap zitiert.