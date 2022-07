Samsung Electronics will offenbar elf neue Chipfabriken in Texas bauen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung Electronics will offenbar elf neue Chipfabriken im US-Bundesstaat Texas bauen.Laut Berichten werde eine starke Erweiterung der Herstellungsanlagen in Texas angestrebt.Die Pläne seien Behörden in Texas vorgestellt worden und am Mittwoch publik gemacht worden. Demnach wolle das Unternehmen in den kommenden 20 Jahren knapp 200 Milliarden Dollar für den Bau elf neuer Fabriken investieren."Wall Street Journal" und lokale Medien in Texas hatten am Donnerstag über Pläne berichtet, denen zufolge zwei neue Werke in Austin und neun in Taylor entstehen sollen.Samsung betreibt in Austin zwei Halbleiterfabriken und baut zurzeit eine Fabrik für hochmoderne Chips in Taylor im Wert von 17 Milliarden Dollar.Mit den neuen Fabriken würde Samsung Electronics laut den Berichten rund 10.000 Arbeitsplätze in dem Bundesstaat schaffen.