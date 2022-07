Erste Anlage zur Wasserstoffproduktion mittels Kleinwasserkraft in Südkorea wird gebaut

In Südkorea wird erstmals eine Anlage zur Produktion von umweltfreundlichem Wasserstoff mittels Kleinwasserkraft gebaut.Das Umweltministerium teilte mit, dass am Donnerstag in einer Wasseraufbereitungsanlage in Seongnam die Bauarbeiten für eine entsprechende Anlage feierlich aufgenommen worden seien.Nach der Fertigstellung können in der Anlage rund 69 Tonnen umweltfreundlichen Wasserstoffs im Jahr produziert werden. Es ist geplant, in der Nähe eine Wasserstoff-Ladestation einzurichten, um dort produzierten Wasserstoff für Wasserstoffbusse anzubieten.Bei Kleinwasserkraft handelt es sich um die Stromerzeugung mithilfe der Energie fallenden Wassers. Das Verfahren wird den erneuerbaren Energien zugerechnet.