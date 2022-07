WHO: Nordkoreanische Flüchtlinge überspringen häufiger als Südkoreaner Mahlzeiten

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Flüchtlinge und ihre Kinder in Südkorea haben laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr Probleme mit der Ernährung als der Durchschnitt.Wie der US-Auslandssender Voice of America am Freitag berichtete, würden Flüchtlinge aus Nordkorea dreimal häufiger Mahlzeiten auslassen als der durchschnittliche Bewohner in Südkorea.Der Sender beruft sich bei seinen Angaben auf den am Mittwoch veröffentlichten Weltbericht über die Gesundheit von Flüchtlingen und Migranten der WHO.Eine Studie zu Veränderungen des Körpergewichts habe ergeben, dass Flüchtlinge mit größerer Wahrscheinlichkeit unregelmäßige Essgewohnheiten zeigten und nicht ausreichend Vitamin B2 und Kalzium zu sich nähmen. Der schlechte Ernährungszustand nordkoreanischer Flüchtlinge scheine sich auch auf ihre Kinder auszuwirken, heißt es in dem Bericht.Allgemein habe sich die Ernährungslage der Flüchtlinge verschlechtert. Viele hätten wegen Grenzschließungen aufgrund der Corona-Pandemie ihre ursprünglichen Zielorte nicht erreichen oder nicht ins Heimatland zurückkehren können und seien nun unterernährt, heißt es weiter.