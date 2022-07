Präsident Yoon hält Atomtest in Nordkorea jederzeit für möglich

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol traut Nordkorea jederzeit einen Atomtest zu.Nordkorea sei jederzeit zu einem Test in der Lage, sagte Yoon auf dem Weg zur Arbeit am Freitag vor der Presse.Darauf sei seine Regierung schon kurz nach dem Amtsantritt vorbereitet gewesen, sagte er.Zuvor hatte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch (Ortszeit) die Einschätzung mitgeteilt, dass Nordkorea alle Vorbereitungen für einen Test abgeschlossen habe. Möglicherweise könnte noch in diesem Monat ein Nukleartest auf dem Atomtestgelände in Punggye-ri durchgeführt werden.Als möglicher Termin wird der 27. Juli gehandelt, der Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg. Nordkorea feiert das Datum als Tag des Sieges.