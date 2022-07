Vierte Impfung soll bei Reaktion auf Anstieg der Corona-Infektionszahlen im Zentrum der Maßnahmen stehen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will bei ihrer Reaktion auf den Anstieg der Corona-Infektionszahlen die vierte Impfung ins Zentrum ihrer Maßnahmen stellen.Das teilte Innenminister Lee Sang-min am Freitag zum Auftakt der Covid-19-Sitzung der Regierung mit.Der Minister berichtete, dass der aktuelle Tageswert von rund 68.000 im Vergleich zum Wert vor vier Wochen ein Anstieg um das 9,5-Fache sei.Die Regierung wolle vorbeugende Maßnahmen treffen und für eine ausreichende Zahl an Betten sowie Behandlungsplätzen sorgen. Darüber hinaus sollten die Testkapazitäten gesteigert und die Lieferung von kühl gelagerten Medikamenten sichergestellt werden.Die Regierung wolle sich auf die zweite Booster-Impfung konzentrieren, die das Risiko einer schweren Infektion reduzieren könne.Die Regierung wolle aktiv für die vierte Impfung werben. Menschen mit Grunderkrankungen sollten mit relevanten Informationen versorgt werden, erläuterte der Minister.Seit Montag können Menschen ab 50 Jahren sowie Erwachsene mit Grunderkrankungen die zweite Auffrischungsimpfung bekommen.