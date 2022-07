Südkoreanische Säbelfechter gewinnen viertes Mal in Folge WM-Mannschaftsgold

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Säbel-Team der Männer hat bei den Weltmeisterschaften das vierte Mal in Folge Mannschaftsgold gewonnen.Das Team bestehend aus Kim Jung-hwan, Gu Bon-gil, Oh Sang-uk und Kim Jun-ho siegte im Finale am Donnerstag in Kairo mit 45:37 über die Gegner aus Ungarn.Die südkoreanischen Säbel-Herren konnten damit nach 2017, 2018 und 2019 zum vierten Mal in Folge Weltmeister werden.Das südkoreanische Degen-Team der Frauen holte unterdessen zum ersten Mal WM-Mannschaftsgold.Die Auswahl bestehend aus Song Se-ra, Kang Young-mi, Choi In-jeong und Lee Hye-in besiegte im Finale die Italienerinnen mit 45:37.Song hatte zuvor Einzelgold gewonnen und wurde als erste Südkoreanerin zweifache Siegerin bei einer Fecht-WM.