Zahl der Corona-Neuinfektionen 9,5-mal höher als vor vier Wochen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Freitag 9,5-mal mehr Neuinfektionen mit dem Coronavirus als vor vier Wochen gemeldet worden.Mit Stand 0 Uhr wurden 68.632 neue Infektionsfälle bestätigt.Die Zahl entspricht dem 1,77-Fachen verglichen mit dem vorherigen Freitag und dem 9,5-Fachen des Werts vor vier Wochen.Es wurden 68.309 lokal übertragene und 323 eingeschleppte Fälle erfasst.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten stieg auf 130. Die Zahl ist den zweiten Tag in Folge dreistellig.Es wurden 31 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, damit so viele wie seit 55 Tagen nicht.Unterdessen wurde ein weiterer Fall des neuen Coronavirus-Subtyps BA.2.75 in Südkorea bestätigt. Die Zahl der hierzulande bestätigten Fälle der Variante, die eine ausgeprägtere Immunflucht als bisherige Varianten zeigen soll, stieg damit auf drei.Bei dem dritten Fall handelt es sich um eine Person in ihren Fünfzigern in Incheon, die dreifach geimpft ist. Nach Behördenangaben wurde kein epidemiologischer Zusammenhang zwischen dem Fall und den beiden vorher bestätigten Fällen festgestellt.Die Regierung teilte mit, dass sie sich angesichts des erneut starken Infektionsgeschehens vorsorglich mit Maßnahmen wie der Sicherstellung weiterer Betten und Medikamente auf eine neue Welle vorbereiten wolle.Sie will sich vor allem für die vierte Impfung einsetzen. Die lokalen Verwaltungen werden vor allem in Industriekomplexen und an Orten mit vielen Gewerbeeinrichtungen Menschen in ihren Fünfzigern aktiv über die vierte Impfung informieren. Menschen ab 60 Jahren wird durch die Einwohnerzentren in den Gemeinden Unterstützung bei der Buchung eines Impftermins geleistet.Angesichts der steigenden Corona-Zahlen haben lokale Verwaltungen vor, weitere vorläufige Testzentren einzurichten und die Öffnungszeiten der Testzentren zu verlängern.