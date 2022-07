Nordkorea meldet erneut weniger als 200 neue Fieberfälle

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den zweiten Tag in Folge weniger als 200 neue Fieberfälle gemeldet.Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Fieberfällen um Covid-19 handelt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag unter Berufung auf die staatliche Zentrale für Epidemie-Prävention, dass in dem 24-Stunden-Zeitraum bis Donnerstag um 18 Uhr landesweit etwa 140 neue Fieberpatienten erfasst worden seien.Angaben zu neuen Todesfällen im Zusammenhang mit der Fiebererkrankung, der Zahl der bisherigen Todesopfer und der Sterberate wurden nicht gemacht.Außerdem hieß es, dass ein Projekt zur Vollendung einer Testmethode für das Affenpockenvirus durchgeführt werde.