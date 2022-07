China betont angesichts Südkoreas möglicher Beteiligung an „Chip 4“ Kooperation

Photo : YONHAP News

China hat die Freundschaft und Kooperation mit Südkorea betont. Gleichzeitig wurde der Nachbar angesichts der möglichen Beteiligung an der von den USA angestoßenen Halbleiterallianz „Chip 4“ unter Druck gesetzt.China und Südkorea seien wichtige Handelspartner, sagte die Sprecherin des chinesischen Handelsministeriums, Shu Jueting, am Donnerstag vor der Presse.Der chinesisch-koreanische Handel setze inmitten der Erholung der Weltwirtschaft ein relativ schnelles Wachstum fort. Dies zeuge von einer relativ starken Komplementarität zwischen beiden Volkswirtschaften sowie dem Potenzial und der Stärke der bilateralen Wirtschafts- und Handelskooperation, sagte sie.Gefragt nach der Position zur Beteiligung Südkoreas an „Chip 4“ sagte die Sprecherin, dass bei der Schaffung jedes Kooperationsrahmens Inklusivität und Offenheit gewahrt werden müssten, ohne dass andere diskriminiert würden. Damit machte sie die ablehnende Position Chinas zur Beteiligung Südkoreas an der Allianz deutlich.