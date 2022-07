Zustimmung für Präsident Yoon liegt unverändert bei 32 Prozent – Talfahrt stoppt

Photo : YONHAP News

Die Talfahrt bei der Zustimmung zur Arbeit von Präsident Yoon Suk Yeol hat laut einer Umfrage nach sechs Wochen gestoppt.Das ergab eine Umfrage, die Gallup Korea von Dienstag bis Donnerstag landesweit bei 1.000 Menschen ab 18 Jahren durchführte.32 Prozent der Befragten sprachen von einer guten Arbeit, 60 Prozent von einer schlechten Arbeit.Der Zustimmungswert für Yoons Amtsführung war von 53 Prozent vor sechs Wochen stets gesunken, und zwar auf 43 Prozent vor drei Wochen und auf 32 Prozent in der vergangenen Woche. Auch diese Woche lag der Wert bei 32 Prozent und sank nicht weiter.Dagegen stieg die Quote der Befragten, die Yoons Arbeit negativ bewerten, von 53 Prozent in der Vorwoche auf 60 Prozent.Details können auf der Webseite der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.