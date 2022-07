OECD-Leitindikator für Südkorea 13. Monat in Folge gesunken

Photo : KBS News

Der OECD-Leitindikator für Südkorea ist im Juni den 13. Monat in Folge gesunken.Dies signalisiert für die kommenden Monate eine konjunkturelle Abkühlung.Der zusammengesetzte Leitindikator CLI zur wirtschaftlichen Aktivität in Südkorea stand demnach im Juni bei 98,87, nach 99,09 Prozent im Monat davor.Im Mai des Vorjahres war ein Stand von 101,95 registriert worden, seitdem sei der Wert nach OECD-Angaben rückläufig gewesen.Seit Januar wurden außerdem stets Werte unter 100 verbucht.Der CLI gilt als Frühwarnindikator und gibt Aufschluss über die zu erwartende wirtschaftliche Lage in den kommenden sechs bis neun Monaten. Ein Wert über 100 steht dabei für ein Wachstum der Wirtschaft.Die aktuellen Werte lassen für die nahe Zukunft einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Südkorea erwarten.