Einreisende sollen ab heute am Ankunftstag PCR-Test machen

Photo : YONHAP News

Ab dem heutigen Montag sollen sich Einreisende gleich am Tag der Einreise einem PCR-Test unterziehen.Bisher musste dies innerhalb von drei Tagen nach der Ankunft geschehen.Sollte am Tag der Einreise kein Test möglich sein, muss dieser gleich am Folgetag gemacht werden. Wer aus dem Ausland kam, sollte möglichst zu Hause oder in der gewählten Unterkunft bleiben, bis das Testergebnis vorliegt.Die Maßnahme begründeten die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden mit der steigenden Zahl der eingeschleppten Corona-Fälle. Am 20. Juli wurden 429 eingeschleppte Neuinfektionen in Südkorea gemeldet, was dem höchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie entspricht.Die Verschärfung der Regelungen erfolgte zwei Monate nach der Lockerung, wonach eine PCR-Testfrist von drei Tagen galt.