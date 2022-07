Fußballnationalmannschaft nach 3:0 über Hongkong EAFF-Meisterschaft einen Schritt näher gekommen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft der Herren ist nach einem 3:0-Sieg über Hongkong dem Gewinn der Ostasiatischen Meisterschaft einen Schritt näher gekommen.Die Mannschaft von Trainer Paulo Bento feierte am Sonntagabend im Toyota-Stadion in der japanischen Präfektir Aichi einen klaren Sieg.Kang Sung-jin erzielte seine beiden ersten Länderspieltore, Abwehrspieler Hong Chul traf in der zweiten Halbzeit.Südkorea hatte sein Auftaktspiel gegen China mit 3:0 gewonnen und will den Titel zum vierten Mal in Folge gewinnen. Hierzu reicht der Mannschaft bereits ein Unentschieden im letzten Spiel gegen Japan am Mittwoch.