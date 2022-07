Politik Über 40 Billionen Won für Corona-Ausgleichszahlungen für Kleinbetriebe und Selbstständige vorgesehen

Die Regierung will über 40 Billionen Won als Corona-Ausgleichszahlungen für Kleinbetriebe und Selbstständige zur Verfügung stellen.



Die Finanzdienstekommission präsentierte am Sonntag eine Reihe von Maßnahmen, mit denen kleinen Unternehmen nach der Pandemie wieder auf die Beine geholfen werden soll.



Demnach sollen 41,2 Billionen Won oder 31,5 Milliarden Dollar als Unterstützung an Betriebe und Selbstständige gezahlt werden, die ihre Schulden noch aus eigener Kraft zurückzahlen können. Dank der finanziellen Unterstützung sollen sie nach der Pandemie wettbewerbsfähiger werden.



Hintergrund der Entscheidung ist, dass die aktuellen Hilfsmaßnahmen für kleine Unternehmen im September auslaufen.



Insgesamt ist ein 80 Billionen Won schwerer Hilfsplan vorgesehen. Die Industriebank Koreas und der Koreanische Fonds für Kreditgarantien wollen 10,5 Billionen Won für pandemiegeschädigte Betriebe beisteuern. Die Hilfe erfolgt in Form von Krediten und Sonderkreditgarantien.



Beide Einrichtungen wollen darüber hinaus weitere 29,7 Billionen Won an Krediten und Kreditgarantien zur Verfügung stellen, um kleinen Betrieben und Selbstständigen dabei zu helfen, wettbewerbsfähiger zu werden.