Asiana nimmt Flüge zwischen Incheon und Peking wieder auf

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Fluggesellschaft bedient nach einer Corona-bedingten Pause die Strecke Incheon-Peking wieder.Laut Asiana Airlines verließ eine Passagiermaschine mit 141 Fluggästen an Bord am Samstagvormittag den Flughafen Incheon und kam am Flughafen Peking-Hauptstadt an.Vor der Corona-Pandemie war die Strecke Incheon-Peking eine wichtige Route zwischen Südkorea und China, die jährlich von rund 1,1 Millionen Passagieren genutzt worden war.Infolge der Corona-bedingten Einschränkung und Reduzierung internationaler Flüge durch die chinesische Regierung waren Flüge von südkoreanischen Airlines zwischen Incheon und Peking im März 2020 eingestellt worden.China verkürzte jüngst die Quarantäne nach der Einreise von zwei bis drei Wochen auf zehn Tage und erhöht die Zahl der Auslandsflüge schrittweise.