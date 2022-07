Bogen-Weltcup: An San und Kim Woo-jin werden zweifache Sieger

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Bogenschützen An San und Kim Woo-jin sind beim Weltcup zweifache Sieger geworden.Beim 2022 Hyundai Archery World Cup Stage 4 im kolumbianischen Medellin siegte An San am Sonntag (Ortszeit) im Finale im Recurve-Einzel der Frauen mit 6:2 über ihre Landsmännin Lee Ga-hyun.Zuvor hatte das südkoreanische Team bestehend aus An, Lee und Kang Chae-young im Finale im Recurve-Team-Wettbewerb der Frauen Großbritannien mit 6:0 geschlagen.Im Recurve-Wettbewerb der Männer holte das südkoreanische Team bestehend aus Kim Woo-jin, Kim Je-deok und Oh Jin-hyek Mannschaftsgold. Die Südkoreaner besiegten im Finale Spanien mit 6:0.Kim Woo-jin holte anschließend im Einzel-Finale mit einem 7:1-Sieg über Mauro Nespoli aus Italien seine zweite Goldmedaille bei dem Turnier.