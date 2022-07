Politik Verteidigungsminister Südkoreas und der USA führen am Freitag Gespräche

Verteidigungsminister Lee Jong-sup wird diese Woche in die USA reisen, um unter anderem mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin Gespräche zu führen.



Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte am Montag mit, dass Lee und Austin am Freitag (Ortszeit) in Washington zu einem Gespräch zusammenkommen würden.



Beide Minister werden ihre Einschätzungen zur Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel austauschen. Sie werden über Bündnisangelegenheiten, einschließlich Verbesserungen bei der Umsetzung der erweiterten Abschreckung, diskutieren.



Während des USA-Besuchs wird Lee an der Einweihungszeremonie der Wall of Remembrance, eines Denkmals für Gefallene im Koreakrieg, teilnehmen und auf dem Nationalfriedhof Arlington Blumen niederlegen. Er wird außerdem das Armed Forces Retirement Home in Washington besuchen.



Der Minister werde bei einer Mittagsrunde mit früheren Kommandeuren der US-Streitkräfte in Korea und einem Treffen mit Vertretern von Denkfabriken Südkoreas Bemühungen um die Verstärkung der Allianz mit den USA erläutern, hieß es weiter.