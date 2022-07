Polizeibeamte diskutieren über Maßnahmen wegen geplanten Polizeibüros im Innenministerium

Photo : YONHAP News

Polizeibeamte haben angesichts der geplanten Einrichtung eines Polizeibüros im Ministerium für Inneres und Sicherheit Diskussionen geführt.Polizeibeamte im Rang eines Senior Superintendent oder Polizeioberrats kamen am Samstag in Asan in der Provinz Süd-Chungcheong im Aus- und Fortbildungsinstitut der Polizei zusammen.Ryu Sam-young, Leiter der Polizeistation Ulsan Jungbu, der das Treffen initiiert hatte, sagte, die derzeitige politische Neutralität der Polizei sei ein kostbares Gut, das durch die Aufopferung der Kämpfer für die Demokratie in den 1970er und 80er Jahren erstritten worden sei. Die Senior Superintendent würden die Neutralität der Polizei, die mit den Menschenrechten der Bürger unmittelbar zusammenhänge, wahren.Bei dem Treffen wurden Meinungen zur Einrichtung des Polizeibüros im Innenministerium und zu angekündigten Regeln zum Kommando über die Polizei gesammelt und Gegenmaßnahmen erörtert.Die Teilnehmer äußerten die Besorgnis, dass mit den Regeln zur Weisungsbefugnis des Innenministers gegenüber dem Nationalen Polizeichef die Rechtsstaatlichkeit verletzt würde.