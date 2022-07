Minister für Veteranenangelegenheiten besucht Nationalfriedhof Arlington in Washington

Der Minister für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten, Park Min-shik, besucht am Montag den Nationalfriedhof Arlington in Washington.Park reiste in die USA, um an der Einweihungszeremonie der Wall of Remembrance, eines Denkmals für Gefallene im Koreakrieg, teilzunehmen.Wie das Ministerium mitteilte, werde Park auf dem Nationalfriedhof vor dem Grabmal des unbekannten Soldaten Blumen niederlegen und die Grabstätten von Kriegsveteranen besuchen, darunter die von William Weber. Der pensionierte Oberst der US-Armee verstarb im April.Park besuchte am Sonntag das Privathaus von Weber und versah es mit einem von der südkoreanischen Regierung verliehenen Namensschild für das Haus eines Koreakrieg-Veteranen. Er dankte den Hinterbliebenen von staatlicher Seite und spendete ihnen Trost.Weber kämpfte als Fallschirmjäger-Offizier im Koreakrieg und verlor im Februar 1951 bei einer Schlacht in Wonju in der Provinz Gangwon seinen rechten Arm und sein rechtes Bein.