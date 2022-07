Erweiterte Realität kommt immer häufiger zur Anwendung

Erweiterte Realität (AR), eine Technologie zur Erweiterung der Realitätswahrnehmung mit zusätzlichen Informationen, kommt immer häufiger zur Anwendung.Sowohl im Schulunterricht als auch bei Operationen in Krankenhäusern wird die Technologie eingesetzt. Unternehmen und die Regierung investieren kräftig in die neue Technologie.In einem Klassenzimmer einer Grundschule kommen Globen zu Einsatz, die vollständig auf erweiterter Realität basieren. Schüler lernen mit einem solchen Globus, wo sich die einzelnen Länder befinden und können sich außerdem in Echtzeit über die Wetterlage informieren.Ein weiterer Anwendungsbereich ist der Unterricht zu Hause, der sich von dem im Klassenzimmer nicht unterscheidet.Auch in der Medizin kommt die Technologie zum Einsatz. Sobald ein Tablet-Display über einen Patienten im OP-Saal geführt wird, lässt sich eine Läsion im Körper umgehend lokalisieren. Diese Funktion der erweiterten Realität wurde dank einer Kombination aus Computertomografie und eines 3D-Scans des Körpers möglich.Dem Chirurgen hilft die Technik, unabhängig von seiner Geschicklichkeit möglichst fehlerfrei zu arbeiten und selbst kleinste Operationsschnitte vorzunehmen.Das Volumen des Weltmarkts für erweiterte Realität betrug im vergangenen Jahr 31 Milliarden Dollar und soll sich bis 2024 etwa verzehnfachen.Son Wook-ho vom Forschungsinstitut für Elektronik und Telekommunikation berichtet, es handele sich um einen Bereich, der verschiedene Technologien, darunter Computergrafik und Computer Vision, integriere. Eine hervorragende Ausbildung entsprechender Fachkräfte sei daher wichtig.Die Regierung hat seit dem vergangenen Jahr 400 Milliarden Won (300 Millionen Dollar) eingesetzt, um die Technologiekraft des Landes auf dem Gebiet der erweiterten Realität sicherzustellen.