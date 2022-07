Vierter Fall der Corona-Variante BA.2.75 in Südkorea

Photo : KBS News

In Südkorea ist ein weiterer Fall des neuen Omikron-Subtyps BA.2.75 bestätigt worden.Das gab die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag bekannt.Bisher seien insgesamt vier Fälle der Variante BA.2.75 hierzulande nachgewiesen worden, epidemiologische Untersuchungen liefen derzeit.Bei dem vierten Fall handelt es sich um eine Person in ihren Zwanzigern in der Provinz Nord-Chungcheong, die dreifach geimpft ist. Nachdem am 13. Juli die ersten Symptome aufgetreten waren, wurde noch am selben Tag eine Corona-Infektion nachgewiesen. Die Person kurierte die Infektion eine Woche lang zu Hause aus und wurde am 20. Juli aus der Quarantäne entlassen.Die Person war als enge Kontaktperson des zweiten BA.2.75-Falls eingestuft worden, bei dem es sich um eine ausländische Person in ihren Dreißigern handelt. Diese war aus Indien gekommen und wurde am 21. Juli als zweiter BA.2.75-Fall in Südkorea registriert.Die Behörde geht davon aus, dass sich der vierte Infizierte oder die Infizierte angesteckt hatte, als er oder sie den zweiten BA.2.75-Infizierten oder die -Infizierte am Flughafen abgeholt hatte.