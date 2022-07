Photo : YONHAP News

Kim Yuna, Olympiasiegerin im Eiskunstlauf von 2010, wird im Oktober heiraten.Ihre Agentur All That Sports teilte am Montag mit, dass Kim Ende Oktober in Seoul den Sänger Ko Woo-rim heiraten werde.Ko studierte Vokalmusik an der Seoul Nationaluniversität und ist Mitglied des Crossover-Vokalquartetts Forestella.Das Quartett wurde durch die Castingshow Phantom Singer Staffel 2 im Jahr 2017 gegründet und siegte damals bei dem Format.