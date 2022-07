Photo : YONHAP News

Die Leitbörse Kospi ist mit einem Plus in die Woche gestartet.Das Börsenbarometer rückte um 0,44 Prozent auf 2.403,69 Zähler vor.Zuletzt hätten die Sorgen um die Chip-Industrie mit dem moderaten Anstieg des Philadelphia Semiconductor Index etwas nachgelassen, wurde Kwak Byung-yeol von Leading Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die Volatilität bleibe aber hoch, da die Anleger vor der Fed-Sitzung am Mittwoch vorsichtig blieben, hieß es weiter.