Südkoreas USA-Botschafter: Voraussichtlich binnen zwei Monaten Gespräche über erweiterte Abschreckung

Südkorea und die USA werden offenbar bald ihren strategischen Dialog zur erweiterten Abschreckung fortsetzen.Den wahrscheinlichen Beginn solcher Gespräche kündigte Südkoreas Botschafter in den USA, Cho Tae-yong, am Montag an.Vor Reportern sagte er an der Botschaft in Washington, dass die Aktivierung des Dialogs, auch als Konsultationsgruppe für die Strategie für erweiterte Abschreckung (EDSCG) bekannt, voraussichtlich innerhalb der kommenden zwei Monate erfolgen werde.Beide Länder würden angesichts der weiterhin bestehenden Möglichkeit einer nordkoreanischen Provokation für alle Eventualitäten Vorbereitungen treffen, da der Norden sich einem Dialog mit der internationalen Gemeinschaft verweigere.Südkorea und die USA hätten große Anstrengungen unternommen, um die Gespräche fortzusetzen, nachdem sich die Präsidenten darauf geeinigt hätten, erläuterte der Botschafter.