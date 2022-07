Südkorea verurteilt Hinrichtungen von Dissidenten in Myanmar

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und weiterer Länder haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, um die jüngsten Hinrichtungen von vier Demokratie-Aktivisten durch die Militärjunta in Myanmar zu verurteilen.Das Außenministerium in Seoul teilte am Dienstag mit, dass Südkorea, die USA, Großbritannien, Japan, Australien, Kanada, Neuseeland, Norwegen und die Europäische Union angesichts der Hinrichtungen von Dissidenten durch das Militärregime in Myanmar am letzten Wochenende eine gemeinsame Erklärung im Namen ihrer Außenminister veröffentlicht hätten.Sie hätten durch die Erklärung dem Militärregime in Myanmar, das durch das extreme Mittel der Hinrichtungen Dissidenten noch stärker unterdrücken wolle, die strikte Ablehnung und ernste Besorgnis der Weltgemeinschaft übermittelt, hieß es.Die beteiligten Länder verurteilten die Hinrichtungen als verwerfliche Gewaltakte, die die Missachtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit durch das myanmarische Militärregime weiter veranschaulichten.