US-Koordinator sieht Übungen mit Südkorea als Beitrag zur gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft

Der für den Indopazifik-Raum zuständige Koordinator im Weißen Haus, Kurt Campbell, hat die Übungen mit Südkoreas als Beitrag zur gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft bezeichnet.Die für den Sommer angesetzten Manöver würden die Verteidigungsbereitschaft auf der koreanischen Halbinsel verbessern, habe Campbell am Montag bei einem Treffen mit Vertretern der Vereinigung von Veteranen für die Verteidigung Koreas in Washington gesagt. Das teilte die Stiftung für die koreanisch-amerikanische Allianz in einer Presseerklärung mit.Campell sagte im Anschluss an das Treffen vor Reportern, dass er gekommen sei, um im Namen der Biden-Regierung seinen Dank gegenüber beiden Organisationen auszusprechen.Washington arbeite daran, die feste Allianz mit Südkorea aufrechtzuerhalten.Auch wolle er am Mittwoch in Washington eine Zeremonie für die Fertigstellung des Denkmals Wall of Remembrance, die jüngste Erweiterung der Gedenkstätte für Veteranen des Koreakriegs, besuchen, habe Campbell bei dem Treffen mit den beiden Organisationen nach eigenen Angaben gesagt.Der frühere Kommandeur der US-Truppen in Korea, Vincent Brooks, war ebenfalls zu der Veranstaltung gekommen.