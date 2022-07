Ein- und Ausfuhren von Speiseeis im ersten Halbjahr auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ein- und Ausfuhren von Speiseeis haben im ersten Halbjahr jeweils ihren bisher höchsten Stand erreicht.Nach Angaben des nationalen Zolldienstes am Dienstag beliefen sich die Eisexporte im ersten Halbjahr auf 50 Millionen Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Das Importvolumen legte unterdessen um 0,3 Prozent auf 28 Millionen Dollar zu.Sowohl beim Export- als auch beim Importvolumen wurde der bisher höchste Stand in einem ersten Halbjahr verzeichnet.Im Außenhandel mit Speiseeis wurde im ersten Halbjahr ein Überschuss in Höhe von 21,4 Millionen Dollar verbucht. Damit wurde der bisherige Rekordüberschuss aus dem Jahr 2012 von 21,3 Millionen Dollar bereits übertroffen.Einen Überschuss in diesem Bereich gab es seit 2008 bis letztes Jahr damit das 14. Jahr in Folge.Das Zollamt erläuterte, dass infolge der weltweiten Hitze die Nachfrage nach kühlen Snacks gestiegen sei. Das gestiegene Interesse an koreanischen Lebensmitteln dank der Popularität der koreanischen Popkultur und die Entwicklung von Produkten im Einklang mit regionalen Eigenschaften hätten zum Exportzuwachs geführt.