Sieben von zehn älteren Menschen wollen bis zum 73. Lebensjahr arbeiten

Photo : YONHAP News

Sieben von zehn Menschen ab 55 Jahren in Südkorea wollen bis zum 73. Lebensjahr erwerbstätig sein.Das ergab eine Umfrage, die zusätzlich zur Umfrage des Statistikamtes zur erwerbstätigen Bevölkerung im Mai durchgeführt wurde.Laut dem heute veröffentlichten Ergebnis wollen 68,5 Prozent der Menschen im Alter von 55 bis 79 Jahren auch künftig arbeiten. Der Anteil stieg gegenüber dem vergangenen Jahr um 0,4 Prozentpunkte.Als Grund für die Arbeitswilligkeit nannten 57,1 Prozent, damit der größte Anteil, die Bestreitung der Lebenshaltungskosten. 34,7 Prozent verwiesen auf die Freude an der Arbeit und die Bereitschaft zu arbeiten, solange es die Gesundheit zulasse.54,2 Prozent wünschten sich eine Vollzeitstelle, 45,8 Prozent einen Teilzeitjob. Als gewünschte Lohnhöhe nannten 20,9 Prozent einen durchschnittlichen Monatslohn von 1,5 bis zwei Millionen Won. Dahinter folgten zwei bis 2,5 Millionen Won mit 18,5 Prozent Anteil und eine bis 1,5 Millionen Won mit 17,8 Prozent.Die Erwerbsbeteiligung bei den Menschen dieser Altersgruppe stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozentpunkte auf 59,4 Prozent.Die Quote der Rentenbezieher verbesserte sich in den letzten zwölf Monaten verglichen mit dem Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 49,4 Prozent. Die durchschnittliche Rentenhöhe stieg um 50.000 Won auf 690.000 Won im Monat. 44,4 Prozent beziehen eine Rente in Höhe von 250.000 bis 500.000 Won.