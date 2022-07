Samsung präsentiert 3-Nanometer-Chip

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat als Erster in der Welt 3-Nanometer-Chips entwickelt und nun deren Auslieferung gefeiert.Der Elektronikriese veranstaltete aus diesem Anlass eine Zeremonie und präsentierte das fertige Produkt.Bei einem 3-nm-Chip handelt es sich um den modernsten Halbleiter, bei dem feine elektronische Schaltungen so dünn wie ein 30.000stel des menschlichen Haares eingraviert sind.Dank einer neuen Konstruktion mit einem aus mehreren aufeinander gelegten Schichten bestehenden Leitungskanal konnten die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung sowie die Stromeffizienz gesteigert werden.Kyung Kye-hyun, CEO von Samsung Electronics, sagte, dass der neue Chip mit Hochleistungen bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch dank der hohen Entwurfsfreiheit für verschiedene Anwendungen maßgeschneidert verwendet werden könne. Dem 3-nm-GAA-Verfahren werde ein hohes Wachstumspotenzial bescheinigt.Samsung gelang damit früher als dem taiwanesischen Hersteller TSMC, dem Weltmarktführer im Foundry-Geschäft, die Entwicklung und Massenproduktion von 3-Nanometer-Chips. Demnach richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob es zu einem Wandel im Foundry-Markt kommt.Am Foundry-Markt erreichte TSMC im ersten Halbjahr einen Anteil von über 50 Prozent, während Samsungs Anteil unter 20 Prozent lag.Samsung will 3-nm-Chips zuerst für Computer liefern und danach die Produktpalette erweitern.Entscheidend ist, wie viele Kunden gewonnen werden können und wie stark die Fehlerrate gesenkt werden kann.Ahn Ki-hyun vom Koreanischen Verband der Halbleiterindustrie erläuterte, die Kundengewinnung werde von der Produktionsausbeute abhängen. Erst wenn das Unternehmen den Ertrag auf ein für den Kunden zuverlässiges Niveau steigern könne, das über dem derzeitigen Niveau liege, könnten Kunden gewonnen werden.Samsung will die Produktion der neuen Chips in seinen Fabriken in Hwaseong und Pyeongtaek steigern.