Auslandsflüge an sieben lokalen Flughäfen wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

An allen lokalen Flughäfen in Südkorea sind inzwischen Auslandsflüge nach einer Corona-bedingten Aussetzung seit Februar 2020 wieder aufgenommen worden.Der Flughafenbetreiber Korea Airports Corporation teilte mit, dass am Dienstag die Flugverbindung zwischen Cheongju und Da Lat in Vietnam wieder aufgenommen worden sei.Damit würden nun an allen sieben lokalen Flughäfen, Gimpo, Gimhae, Jeju, Cheongju, Daegu, Muan und Yangyang, wieder internationale Flüge angeboten.Am Flughafen Daegu war am 28. Mai zuerst der Flugverkehr nach und von Da Nang in Vietnam wieder aufgenommen worden.