Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Seoul hat am Dienstag zulegen können.Der Hauptindex rückte um 0,39 Prozent auf 2.412,96 Zähler vor.Die Augen der Anleger seien auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.