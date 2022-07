Geplantes Treffen aller Polizisten abgesagt

Photo : YONHAP News

Ein geplantes Treffen aller Polizisten ist abgesagt worden.Rund 140.000 Polizisten wollten sich am Samstag aus Protest gegen die im Innenministerium geplante Einrichtung eines Polizei-Büros versammeln.Hauptkommissar Kim Seong-jeong von der Polizeiwache Seoul Gwangjin, der die Generalversammlung organisieren wollte, informierte am Mittwoch im Polizei-Intranet über die, wie es hieß, freiwillige Absage.Mit der Verabschiedung der Durchführungsverordnung im Kabinett am Dienstag sei die Einrichtung des Büros offiziell geworden. Damit bleibe der Polizei keine andere Möglichkeit mehr, als die Frage auf gesellschaftlicher Ebene zu lösen.Auf einer Generalversammlung hätten die Gesetzeshüter zwar ihrem Ärger Luft machen können, gleichzeitig aber auch Sorgen bei der Öffentlichkeit schüren und damit die gesamte Polizei gesellschaftlicher Kritik aussetzen können.Kim nannte die Entscheidung für das Polizei-Büro im Innenministerium einen Vergeltungsakt für die Übertragung von Ermittlungsbefugnissen von der Staatsanwaltschaft auf die Polizei. Er sei davon überzeugt, dass die Nationalversammlung auf gesetzgeberischem Weg die Entscheidung für das Polizei-Büro korrigieren werde, sagte er weiter.