Fußballnationalmannschaft der Frauen wird bei Ostasien-Meisterschaft Dritter

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft der Frauen ist bei der Ostasien-Meisterschaft Dritter geworden.Bei dem Vierländer-Turnier gelang der Mannschaft am Dienstag ein 4:0-Sieg über Chinesisch Taipeh.Im Kashima Stadion in der japanischen Präfektur Ibaraki schossen Kang Chae-rim, Lee Min-a und Ko Min-jung die Tore für Südkorea.Südkorea hat damit vier Punkte auf dem Konto, während Chinesisch Taipeh punktlos blieb.Die Meisterschaft ging an den Titelverteidiger Japan, dem am Dienstag ein torloses Unentschieden gegen China reichte.Die südkoreanische Mannschaft wird vom Briten Colin Bell trainiert. Südkorea hatte das Turnier bei seiner ersten Auflage im Jahr 2005 gewonnen.