IWF senkt Wachstumsprognose für Südkorea auf 2,3 Prozent

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr auf 2,3 Prozent gesenkt.Der IWF veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) einen überarbeiteten Wirtschaftsausblick für etwa 30 wirtschaftsstarke Nationen. Darin setzte die Organisation ihre Prognose für Südkorea verglichen mit April um 0,2 Prozentpunkte herab.Die Abwärtskorrektur spiegelt offenbar die potenziellen Auswirkungen einer sich abschwächenden Weltwirtschaft auf die exportorientierte Wirtschaft des Landes wider. Unter anderem wurden die Inflation, die Wachstumsverlangsamung in China, die russische Invasion in die Ukraine und Covid-19 angeführt.Der IWF senkte auch die Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft in diesem Jahr, und zwar auf 3,2 Prozent. Das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als der im April veranschlagte Wert.Vielen anderen Industriestaaten wurden ebenfalls schwächere Wachstumsprognosen gestellt. Der Wert für die USA wurde von 3,7 Prozent im April auf 2,3 Prozent gesenkt. Die Aussichten für China, Deutschland und Frankreich wurden jeweils auf 3,3 Prozent, 1,2 Prozent und 2,3 Prozent nach unten korrigiert.Die Wachstumsprognose für Industriestaaten wurde um 0,8 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent nach unten korrigiert. Für Schwellen- und Entwicklungsländer rechnet die Organisation nun mit 3,6 Prozent Wachstum, 0,2 Prozentpunkte weniger als vor drei Monaten prognostiziert.In Bezug auf das Wachstum im kommenden Jahr korrigierte der IWF seine Prognose für Südkorea um 0,8 Prozentpunkte auf 2,1 Prozent nach unten. Die Prognose für die Weltwirtschaft wurde um 0,7 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent herabgesetzt.