SK Group will weitere 22 Milliarden Dollar in USA investieren

Photo : YONHAP News

Die SK Group will weitere 22 Milliarden Dollar in den USA investieren.Damit soll das geplante Investitionsvolumen der koreanischen Unternehmensgruppe in den USA auf insgesamt 29 Milliarden Dollar steigen.Chey Tae-won, Vorsitzender der SK Group, sprach am Dienstag (Ortszeit) bei einem virtuellen Treffen mit US-Präsident Joe Biden über Investitionen in den USA und Kooperationsmöglichkeiten.Von den neu versprochenen Investitionen werden 15 Milliarden Dollar in die Entwicklungskooperation in der Halbleiterbranche sowie den Bau einer hochmodernen Fabrik für Halbleiterverpackungen fließen.Fünf Milliarden Dollar werden für den Bereich erneuerbarer Energien, darunter kleine Atomreaktoren in den USA, eingesetzt.SK will außerdem für die Biobranche, darunter Zell- und Gentherapieprodukte, zwei Milliarden Dollar investieren.Die Unternehmensgruppe hatte bereits Investitionen in Höhe von sieben Milliarden Dollar im Bereich Autobatterien in den USA angekündigt.Chey sagte, dass SK mit seinen Investitionen zur Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit der herstellenden Industrie der USA, der Innovation und der Schaffung von Arbeitsplätzen aktiv beitragen werde.Biden äußerte, dass mit Investitionen der SK Group die Zahl der Arbeitsplätze in den USA im Jahr 2025 um 4.000 bis 20.000 steigen werde. Er bezeichnete die Investitionen als historisch und dankte dem Unternehmer dafür.