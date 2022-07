Präsident Yoon soll sich in Messenger-Chat mit PPP-Fraktionschef kritisch über suspendierten Parteichef Lee geäußert haben

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol soll sich gegenüber dem Fraktionschef und kommissarischen Vorsitzenden der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Kweon Seong-dong, kritisch über den suspendierten Vorsitzenden Lee Jun-seok geäußert haben.Das geht aus einem Telegram-Chat zwischen Yoon und Kweon hervor, der am Dienstag während einer Parlamentssitzung auf dem Smartphone des Fraktionsführers für Fotojournalisten sichtbar wurde.Demnach habe Yoon die Partei für ihre jüngsten Leistungen gelobt und die Veränderungen dem Austausch des Vorsitzenden zugeschrieben, der "gegen uns selbst geschossen" habe. Mit Vorsitzender ist dabei offenbar Lee gemeint, dessen Parteimitgliedschaft ruht, weil er die Vernichtung von Beweismitteln in einem Bestechungsfall angeordnet haben soll.Es handelt sich um die erste öffentlich gewordene negative Bemerkung des Präsidenten über den 37-jährigen Parteichef, der nach Einschätzung einiger Beobachter großen Anteil an Yoons hauchdünnem Wahlsieg hatte.Kweon gilt als enger Vertrauter Yoons und entschuldigte sich bei der Öffentlichkeit und Parteimitgliedern dafür, ein Missverständnis verursacht zu haben, indem sein Chat mit dem Präsidenten bekannt wurde.Dass die Nachricht tatsächlich vom Staatsoberhaupt geschickt wurde, leugnete der Fraktionsführer nicht. Yoon habe offenbar eine Formulierung gebraucht, mit der er ganz einfach gegenüber ihm und anderen Parteimitgliedern seine Dankbarkeit habe zum Ausdruck bringen wollen, erläuterte Kweon.Der suspendierte Parteichef Lee reagierte auf den Chat noch nicht.