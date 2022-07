Inflationserwartung der Verbraucher steigt auf Rekordhoch von 4,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Die von den Verbrauchern in Südkorea erwartete Inflation hat im Juli ein Allzeithoch erreicht.Das entsprechende Ergebnis einer Umfrage veröffentlichte die Bank of Korea am Mittwoch. Demnach lag die Inflationserwartung der Verbraucher im Juli bei 4,7 Prozent, 0,8 Prozentpunkte höher als im Juni.Das entspricht dem höchsten Stand seit dem Beginn der Erfassung der entsprechenden Statistik im Jahr 2008. Zwar waren zuvor 2008 und 2011 Inflationserwartungen von über vier Prozent verbucht worden, die Werte hatten jedoch unter 4,7 Prozent gelegen.Der Anstieg um 0,8 Prozentpunkte entspricht dem bisher kräftigsten Zuwachs. Der Anstieg hat sich von 0,6 Prozentpunkten im Vormonat beschleunigt.Hwang Hee-jin von der Zentralbank führte die hohe Inflationserwartung darauf zurück, dass der Verbraucherpreisindex im Juni um sechs Prozent gestiegen sei. Die Befragten seien offenbar davon ausgegangen, dass die Preise im zweiten Halbjahr nicht beträchtlich sinken würden.Der Index der Leitzinserwartungen kletterte gegenüber dem Vormonat um drei Punkte auf ein Rekordhoch von 152. Es gibt Spekulationen, nach denen weitere Leitzinserhöhungen vorgenommen werden, um der Inflation entgegenzuwirken.Der Konsumklimaindex CCSI ging im Juli um 10,4 Punkte gegenüber dem Vormonat auf 86 zurück. Somit ging es den dritten Monat in Folge abwärts. Der Wert fiel zum ersten Mal seit 21 Monaten unter 90.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Verbraucher pessimistisch gestimmt ist.Die Umfrage wurde zwischen dem 11. und 18. Juli bei landesweit 2.500 Haushalten durchgeführt. 2.432 Haushalte antworteten auf die Fragen.