Weißes Haus: Nordkorea zu Atomtest bereit, keine Spekulationen über Zeitpunkt

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist nach Einschätzung des Weißen Hauses bereit, einen Atomtest zu unternehmen.Über den Zeitpunkt wollte das Weiße Haus jedoch nicht spekulieren.John Kirby, Koordinator des Nationalen Sicherheitsrats für strategische Kommunikation, sagte am Dienstag vor der Presse, man habe sehr deutlich gemacht, dass Nordkorea zur Durchführung eines Nukleartests bereit sein könnte. Das habe man sehr offen gesagt.Kirby sagte weiter, er wolle an dieser Stelle nicht über das Timing spekulieren oder was im Falle eines Tests wäre.Man werde aber jegliche Möglichkeit eines Atomtests sehr genau beobachten. Sollte Nordkorea testen, werde dies zur Instabilität auf der koreanischen Halbinsel beitragen. Man würde zusammen mit den Verbündeten und Partnern angemessen reagieren, fügte Kirby hinzu.