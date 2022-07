BOK: Nordkoreas Wirtschaft schrumpft 2021 um 0,1 Prozent

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Wirtschaft ist nach Schätzungen letztes Jahr um 0,1 Prozent geschrumpft.Die südkoreanische Zentralbank Bank of Korea (BOK) veröffentlichte heute entsprechende Zahlen. Demnach ging das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) Nordkoreas im Jahr 2021 verglichen mit dem Vorjahr um 0,1 Prozent zurück.Der Rückgang hat sich zwar nach minus 4,5 Prozent im Jahr 2020 verlangsamt. Jedoch wurde das zweite Jahr in Folge ein Minuswachstum verbucht. Das BIP fiel auf das Niveau im Jahr 2003 zurück, als 31,4 Billionen Won verbucht worden waren.Als Grund vermutete die südkoreanische Notenbank die Grenzschließung aufgrund der Corona-Pandemie seit 2020. Es sei ungewiss, wie lange diese Situation noch andauern werde.Das nominale Bruttonationaleinkommen (BNE) Nordkoreas betrug letztes Jahr 36,3 Billionen Won, was lediglich 1,7 Prozent des Niveaus in Südkorea entspricht.Nordkoreas BNE pro Kopf lag bei 1,42 Millionen Won und erreichte nur 3,5 Prozent desjenigen Südkoreas.