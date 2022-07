BTS erhalten vier Nominierungen bei MTV Video Music Awards

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat vier Nominierungen bei den MTV Video Music Awards (VMA) 2022 erhalten, eine der beliebtesten Musikpreisverleihungen in den USA.Laut der am Dienstag veröffentlichten Nominiertenliste wurden BTS in den Kategorien „Beste Choreografie“, „Beste Metaverse-Performance“, „Beste Visuelle Effekte“ und „Bester K-Pop“ nominiert.Die siebenköpfige Gruppe hatte bei den VMA im vergangenen Jahr drei Auszeichnungen erhalten und vier im Jahr 2020. Sie war 2019 zweifach ausgezeichnet worden, als sie zum ersten Mal nominiert worden war.Eine weitere K-Pop-Band, Seventeen, erhielt drei Nominierungen, einschließlich einer für den besten neuen Künstler.Die Preisverleihung findet am 28. August im Prudential Center in New Jersey statt.