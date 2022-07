Südkoreas Handelsvolumen erreichte letztes Jahr Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Handelsvolumen ist letztes Jahr auf den bisher höchsten Stand gestiegen.Zudem trieben so viele Unternehmen wie nie zuvor Außenhandel.Laut am Dienstag veröffentlichten Daten des Zollamtes stieg das Außenhandelsvolumen im vergangenen Jahr im Vorjahresvergleich um 28,1 Prozent auf 1,22 Billionen Dollar.Die Zahl der Unternehmen, die mit dem Ausland handelten, legte um 4,1 Prozent auf etwa 253.000 zu.Ein Bereich, in dem viele Unternehmen im Außenhandelsgeschäft tätig waren, waren sonstige Textilien, zu dem auch Mundschutzmasken zählen. Dort wurde mit 48,7 Prozent die höchste Quote der Neuzugänge unter den Exporteuren verbucht. In dem Sektor wurde aber auch die höchste Quote der Unternehmen, die sich aus dem Exportgeschäft zurückzogen, verzeichnet (64,4 Prozent).Von den Exporteuren, die im Jahr 2020 in den Markt eintraten, konnten sich 46,7 Prozent ein Jahr im Geschäft halten. Die Überlebensquote der Importunternehmen nach einem Jahr betrug 50,9 Prozent. Die Fünf-Jahres-Überlebensquote lag jeweils bei 16,3 und 18,9 Prozent.