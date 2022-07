Nordkorea hält Konferenz von Kriegsveteranen ab – Kim Jong-un nicht anwesend

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Dienstag in Pjöngjang eine nationale Konferenz von Kriegsveteranen abgehalten, um den 69. Jahrestag des Abschlusses des Waffenstillstands im Koreakrieg zu feiern.Machthaber Kim Jong-un war bei dem Termin jedoch nicht anwesend.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Den Jahrestag des Waffenstillstands, den 27. Juli, feiert Nordkorea als Tag des Sieges.Damit fand die nationale Konferenz von Kriegsveteranen das dritte Jahr in Folge statt.Die Veteranenversammlung anlässlich des Tags des Sieges war im Jahr 1993, als der verstorbene Staatsführer Kim Jong-il an der Macht gewesen war, zum ersten Mal abgehalten worden und fand bisher achtmal statt.Sieben der acht Konferenzen wurden nach der Machtübernahme von Kim Jong-un veranstaltet. Dieser hatte 2015, 2020 und letztes Jahr der Konferenz beigewohnt und eine Rede gehalten.Die nordkoreanischen Medien berichteten seit 19 Tagen nicht mehr über öffentliche Auftritte Kims.